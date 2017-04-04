АВТОЭКСПЕРТ: «Тапки» на лето - Часть 1-я: Подбираем шины

16:45, 04 апреля 2017, ПАИ

Лето уже не за горами. Солнце все чаще и чаще прогревает асфальт, зимняя резина становится мягче и начинает терять шипы и более интенсивно изнашиваться. Значит, скоро настанет пора «переобуваться». Поэтому мы приготовили для вас небольшой цикл публикаций «о колесах».

И начнем мы с выбора «правильной» резины. В этом вопросе главное понять, что идеальных шин не бывает. Бывают только правильно подобранные покрышки, назначение которых будет совпадать с запросами автомобилиста. Разберем плюсы и минусы разных типов резины без привязки к стоимости и размерности.

Стандартные летние покрышки

Это наиболее распространенный тип летней резины, удовлетворяющий самым широким потребностям. Как правило, все шины этого типа имеют схожий рисунок протектора, характерными особенностями которого являются 3-4 глубоких продольных канавки для отвода воды из пятна контакта колеса с дорогой. Состав резиновой смеси подобран таким образом, чтобы обеспечить приемлимые сцепные свойства в широком диапазонне летних температур и хорошую износостойкость. Устраивать гонки на такой резине будет неразумным, так как при перегреве она «поплывет» и быстро потеряет свои качества. Зато, она идеально подходит для ежедневных поездок по городу и периодических поездок по трассе.

Увы, но на грунтовых дорогах сцепление будет недостаточным, а потому эти покрышки требуют более тщательного выбора маршрута. Как правило, боковины таких шин имеют средний уровень жесткости, что обеспечивает приемлимый уровень комфорта при проезде небольших препятствий. Но при сильном ударе покрышку можно повредить.

Покрышки категории «гражданский спорт» или «полу-спорт»

Эти покрышки созданы для тех, кто любит «погорячее», но при том предпочитает эксплуатировать автомобиль каждый день. Рисунок протектора чаще всего напоминает классический, но при этом количество прорезей будет значительно меньше. Так же возможно использование рисунка «елочка», но при этом общим признаком покрышек «полу-спорт» является отсутствие мелких прорезей на протекторе. Это позволяет не только увеличить площадь контакта с асфальтом, но и сделать протектор более устойчивым к деформациям.

Боковины таких покрышек тоже делают намного жестче для уменьшения деформации в поворотах. В результате автомобиль точнее управляется и лучше держит траекторию в скоростных и среднескоростных поворотах. Но за это придется пожертвовать комфортом. Кроме того, этим покрышкам грозит более интенсивный износ. На мокром покрытии также будет наблюдаться повышенное аквапланирование. Выезд на грунт или траву с такими колесами вообще противопоказан.

Спортивные покрышки

Отличительная особенность спортивных покрышек - огромное пятно контакта с поверхностью. Как правило, все покрышки класса «спорт» выглядят умопомрачительно красиво благодаря ярко-выраженному и графичному рисунку протектора. На чистом и сухом асфальте они обеспечивают просто фантастический уровень сцепления с дорогой, но на этом их достоинства заканчиваются. В дождь такая резина «всплывает» практически в любой луже, а мягкий состав резиновой смеси приводит к тому, что «стачиваются» они буквально за один сезон или несколько гонок. Эта резина предназначена для больших колес с низким профилем шин, а потому боковины у покрышек очень жесткие. Говорить о комфорте в обычных условиях не приходится. Каждая яма может стать губительной как для дисков, так и для подвески. Покупают такие шины только те, у кого много денег, так как менять ее придется довольно часто. Еще одна категория покупателей - стиляги и тюнеры автомобилей, для которых внешний вид железного коня стоит выше практичности.

«Зеленые» покрышки: экономичность, экологичность и комфорт

Этот тип шин особенно популярен на Западе. Эти покрышки обладают хорошо развитым протектором с большим количеством мелких прорезей. Это добавляет протектору эластичности, а значит снижает износ и сопротивление качению. Облегченные и мягкие боковины повышают уровень комфорта и снижают массу шины, что также благоприятно сказывается на расходе топлива.

Увы, но ходовые характеристики такой резины не могут не пострадать. Они подходят только для плавной и размеренной езды. В таком режиме они будут экономить владельцу топливо (до 0,4 литра на 100 км пробега) и проживут дольше обычных покрышек. Нужно отметить, что шины этого типа не любят ям. Из-за слабой боковины на плохих дорогах колесо легко пробить. Вероятность появления «рыж» и «шишек» также довольно велика. Избежать проблем поможет гарантия производителя. Некоторые компании меняют поврежденные покрышки на новые.



Всесезонные / грунтовые покрышки

Слово «всесезонные» легко вводит в заблуждение неопытного автомобилиста, который при покупке надеется получить «2 в 1» - отличные летние шины с прекрасным зацепом на снегу. Это большая ошибка. Покрышки такого типа обладают развитым грунтозацепом и сравнительно мягкой резиной. За счет этого они отлично работают там, где классические летние шины спасуют - грунтовые дороги, легкое бездорожье и переходныей период в зиму или с нее. Расширенный температурный режим позволяет не бояться отрицательных температур и первого снега, хотя до характеристик зимней резины им все же далеко. Для спортивного вождения они совершенно не пригодны: любители высоких скоростей могут к ним даже не присматриваться. В городе на такой резине обязательно вырастет расход топлива. Да и протектор от постоянной езды по асфальту быстро сотрется. Лучший вариант их применения - автомобиль для регулярных поездок на природу.

Покрышки для бездорожья

Эти шины предназначены для покорения плохих дорог и мест, где дорог нет вообще. Разумеется, они предназначены для автомобилей повышенной проходимости, но для красоты их часто ставят на городские «паркетники» в ущерб комфорту и практичности. Разнообразные рисунки протектора внедорожных шин объединяет одно - развитые грунтозацепы. Использовать их для повседневной езды будет нелогично, так как асфальт сточит протектор довольно быстро. Некоторые типы внедорожной резины подходят для круглогодичного использования и даже имеют гнезда для самостоятельной шиповки.

Разумнее будет такие покрышки надеть на отдельный комплект дисков и переобувать автомобиль перед выездами на бездорожье.







РЕЗЮМЕ

При выборе покрышек для автомобиля настоятельно рекомендуется следовать требованиям производителя по размеру шин, давлению и условиям эксплуатации. Только в этом случае все инновации, которые шинники заложили в резину, будут работать именно так, как заявлено. Только тогда ваши ожидания от летней резины совпадут с тем, что вы получите в реальности. Следите за уровнем износа покрышки. Для этого на каждой шине есть специальные маркеры. Эксплуатация старых шин может привести к серьезной аварии, особенно в дождевых условиях.