На 32 тысячи рублей оштрафовали нарушителей инспекторы рыбохраны на псковских водоёмах
На прошедшей неделе в Псковской области выявили 13 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству.
Рыбинспекторы наложили штрафы на общую сумму 32 тысячи рублей, взыскать удалось 25 тысяч рублей.
У браконьеров изъяли 4 килограмма водных биоресурсов и 36 незаконных орудий лова.