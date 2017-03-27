В Пскове на Рокоссовского «Ауди» сбил девушку на пешеходном переходе

09:54, 28 марта 2017, ПАИ

27 марта в 9:30 в Пскове у дома № 22 по улице Рокоссовского 66-летний водитель «Ауди А6» при повороте налево на регулируемом перекрестке на разрешающий сигнал светофора сбил 18-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть дороги по пешеходному переходу на зелёный свет. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, в результате ДТП девушка получила различные травмы.

В 7:25 в Порховском районе на 161-м километре трассы Новгород – Псков 32-летняя женщина на «Рено Логан» на закруглении дороги не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с «Лада 213100». В результате аварии незначительные травмы получили 73-летний водитель и 72-летняя пассажирка «Лады», а также виновница ДТП.