На участке строительства развязки Северного обхода с дорогой Псков - Гдов продолжаются монтажные и земляные работы

10:13, 28 марта 2017, ПАИ

На участке строительства транспортной развязки Северного обхода с автомобильной дорогой Псков - Гдов продолжаются работы по устройству земляного полотна, временной объездной дороги и монтажу гофрированных водопропускных труб. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по транспорту.

На строительной площадке по возведению моста через реку Великую на опоре № 1 выполнили работы по армированию и бетонированию ростверка. На опоре № 2 продолжается бурение скважин и забивка свай, также возводят временную эстакаду, выполнен монтаж её второго пролета.



Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту



Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту



Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту



Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту



Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту



Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту



Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту



Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту



Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту



Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту



Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту



Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту























В районе деревни Заровенье ведутся работы по устройству земляного полотна в направлении трассы А-212. На площадке строительства путепровода на ПК56+63 продолжается забивка свай.

Онлайн-трансляция работ по строительству моста через реку Великую доступна по ссылке.