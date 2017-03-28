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Общество

На участке строительства развязки Северного обхода с дорогой Псков - Гдов продолжаются монтажные и земляные работы

На участке строительства транспортной развязки Северного обхода с автомобильной дорогой Псков - Гдов продолжаются работы по устройству земляного полотна, временной объездной дороги и монтажу гофрированных водопропускных труб. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госкомитете Псковской области по транспорту.

На строительной площадке по возведению моста через реку Великую на опоре № 1 выполнили работы по армированию и бетонированию ростверка. На опоре № 2 продолжается бурение скважин и забивка свай, также возводят временную эстакаду, выполнен монтаж её второго пролета.

  • Ход строительства Северного обхода Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту
  • Ход строительства Северного обхода Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту
  • Ход строительства Северного обхода Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту
  • Ход строительства Северного обхода Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту
  • Ход строительства Северного обхода Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту
  • Ход строительства Северного обхода Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту
  • Ход строительства Северного обхода Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту
  • Ход строительства Северного обхода Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту
  • Ход строительства Северного обхода Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту
  • Ход строительства Северного обхода Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту
  • Ход строительства Северного обхода Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту
  • Ход строительства Северного обхода Пскова
    Фото: Госкомитет Псковской области по транспорту

В районе деревни Заровенье ведутся работы по устройству земляного полотна в направлении трассы А-212. На площадке строительства путепровода на ПК56+63 продолжается забивка свай.

Онлайн-трансляция работ по строительству моста через реку Великую доступна по ссылке.

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