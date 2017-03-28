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Общество

В России предлагают увеличить отпуск за ненормированный рабочий день

28 марта в Государственную Думу внесут законопроект, который регулирует правила применения ненормированного графика работы. Как пишет РИА Новости, авторы документа — депутаты ЛДПР Игорь Лебедев, Ярослав Нилов и Андрей Свинцов — предложили давать сотрудникам за переработку дополнительный отпуск продолжительностью от 3 до 15 дней.

Согласно законопроекту, работодатель должен закрепить в коллективном договоре возможное применение ненормированного рабочего графика, при этом время, отработанное сотрудником за пределами рабочего дня или смены, не должно превышать 120 часов в год. По достижении предельного числа часов работа должна считаться сверхурочной с соответствующей компенсацией.

Авторы документа также предлагают запретить устанавливать ненормированный рабочий день беременным женщинам, работникам в возрасте до 18 лет, людям, у которых есть проблемы со здоровьем.

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