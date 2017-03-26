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Спорт

200 гимнасток из России, Эстонии, Латвии и Белоруссии соберутся на турнире в Пскове

С 30 марта по 2 апреля в Пскове пройдёт 19-й открытый межрегиональный турнир по художественной гимнастике, посвященный памяти князя Александра Невского. Соревнования состоятся в спортивном павильоне МБУДО ДЮСШ «Гармония» по адресу: улица Кузнецкая, 25. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В соревнованиях примут участие 200 спортсменок из Пскова, Санкт-Петербурга (представители четырёх спортивных школ), Ленинградской области (Кировск, Отрадное, Кингисепп), Великого Новгорода, Твери, Мурманска, Великих Лук, Эстонии (Таллин, Тарту), Латвии (Рига, Кеккава), Беларуси (Витебск).

Гимнастки будут соревноваться в индивидуальной программе и программе групповых упражнений в разных возрастных группах: от 2000 года рождения и старше до 2009 года рождения. Главный судья соревнований – судья всероссийской категории Людмила Чернышева.

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