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Политика

Дмитрий Хритоненков избран председателем регионального координационного совета сторонников «Единой России»

27 марта состоялось заседание псковского регионального координационного совета сторонников партии «Единая Россия», в ходе которого на пост председателя был избран Дмитрий Хритоненков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения  партии.

На фото: Дмитрий Хритоненков

Кандидатуру Дмитрия Хритоненкова представил исполняющий обязанности руководителя псковского регионального исполкома «Единой России» Игорь Сиротин. За Хритоненкова участники заседания проголосовали единогласно.

Они также  определились с кандидатурами сопредседателя и заместителей председателя регионального координационного совета сторонников, которые в ближайшее время будут представлены на согласование президиума Центрального координационного совета сторонников.

Кроме того, на заседании был избран президиум регионального координационного совета сторонников и рассмотрен вопрос об участии членов регионального и местных координационных советов сторонников в подготовке и проведении предварительного голосования на территории Псковской области.

Напомним, Дмитрий Хритоненков родился в 1952 году. Окончил Смоленский государственный медицинский институт, лечебный факультет, а также Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации. Возглавлял исполком псковского регионального отделения партии «Единая Россия». Избирался депутатом Псковского областного Собрания депутатов, исполнял обязанности вице-спикера Псковского областного Собрания депутатов. 

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