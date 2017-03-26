Курсанты псковского филиала академии ФСИН России стали победителями турнира по грэпплингу
Курсанты псковского филиала академии ФСИН России стали победителями официального турнира по грэпплингу «Мой Псков». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.
Турнир по грэпплингу «Мой Псков» собрал 100 спортсменов Северо-Западного федерального округа России, победы которых войдут в зачёт для получения спортивных разрядов.
По итогам соревнований курсанты завоевали четыре золотые медали и одну бронзовую медаль. Шамиль Шахбанов одержал победу в весовой категории до 62 килограммов, Магомед Сайпудинов стал первым в весовой категории до 77 килограммов. Курсанту Ахмеду Нурмагомедову не было равных в весовой категории до 84 килограммов. Аюб Аюбов взял «золото» в весовой категории до 92 килограмма. Гаджимурад Гаджиев стал бронзовым призером соревнований в весовой категории до 71 килограмма.
Все эти спортсмены псковского филиала академии примут участие в чемпионате Северо-Западного федерального округа по грэпплингу, который состоится в Санкт-Петербурге в мае.