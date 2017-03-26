Курсанты псковского филиала академии ФСИН России стали победителями турнира по грэпплингу

10:43, 28 марта 2017, ПАИ

Курсанты псковского филиала академии ФСИН России стали победителями официального турнира по грэпплингу «Мой Псков». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Турнир по грэпплингу «Мой Псков» собрал 100 спортсменов Северо-Западного федерального округа России, победы которых войдут в зачёт для получения спортивных разрядов.

По итогам соревнований курсанты завоевали четыре золотые медали и одну бронзовую медаль. Шамиль Шахбанов одержал победу в весовой категории до 62 килограммов, Магомед Сайпудинов стал первым в весовой категории до 77 килограммов. Курсанту Ахмеду Нурмагомедову не было равных в весовой категории до 84 килограммов. Аюб Аюбов взял «золото» в весовой категории до 92 килограмма. Гаджимурад Гаджиев стал бронзовым призером соревнований в весовой категории до 71 килограмма.

Все эти спортсмены псковского филиала академии примут участие в чемпионате Северо-Западного федерального округа по грэпплингу, который состоится в Санкт-Петербурге в мае.