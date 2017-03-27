Ноябрьский грабёж раскрыли в Великих Луках

10:36, 28 марта 2017, ПАИ

Ноябрьский грабёж раскрыли в Великих Луках. Задержан молодой человек, подозреваемый в совершении преступления. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в Великих Луках вечером 12 ноября в подъезде дома по Октябрьскому проспекту 25-летний безработный житель Великолукского района с применением насилия похитил мобильный телефон у мужчины.

По этому факту возбуждено уголовное дело. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый установлен и задержан. В настоящее время он арестован. Проводится расследование.