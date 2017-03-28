0
14:35
Судебные приставы займутся арестованным счетом Михаила Гавунаса в швейцарском банке
18:35
В Пскове не могут найти якобы забеременевшую от отца девочку, ставшую героиней скандала на Первом канале
17:47
В Псковском районе произошел взрыв, погиб один человек
18:15
МЧС напоминает псковичам о штрафах за пал травы
14:53
Полиция задержала в центре Пскова семерых участников несанкционированного публичного мероприятия
17:46
Попавший под поезд в Плюссе мальчик скончался, транспортная полиция проводит проверку
14:13
Детская шалость стала причиной пожара в Палкинском районе, на котором погиб ребенок
Еще новости
Происшествия

В Великих Луках задержан любитель выпивки за рулём

В Великих Луках задержан нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Утром 27 марта на улице Дьяконова полицейские остановили автомобиль ВАЗ. Выяснилось, что им управлял 31-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. По этому факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации  пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года,  привлекаются  к  уголовной ответственности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Судебные приставы займутся арестованным счетом Михаила Гавунаса в швейцарском банке
28 марта 2017
Судебные приставы займутся арестованным счетом Михаила Гавунаса в швейцарском банке 3
В Пскове не могут найти якобы забеременевшую от отца девочку, ставшую героиней скандала на Первом канале
27 марта 2017
В Пскове не могут найти якобы забеременевшую от отца девочку, ставшую героиней скандала на Первом канале 4
В Псковском районе произошел взрыв, погиб один человек
27 марта 2017
В Псковском районе произошел взрыв, погиб один человек
МЧС напоминает псковичам о штрафах за пал травы
26 марта 2017
МЧС напоминает псковичам о штрафах за пал травы
Полиция задержала в центре Пскова семерых участников несанкционированного публичного мероприятия
26 марта 2017
Полиция задержала в центре Пскова семерых участников несанкционированного публичного мероприятия 79
Попавший под поезд в Плюссе мальчик скончался, транспортная полиция проводит проверку
25 марта 2017
Попавший под поезд в Плюссе мальчик скончался, транспортная полиция проводит проверку
Детская шалость стала причиной пожара в Палкинском районе, на котором погиб ребенок
23 марта 2017
Детская шалость стала причиной пожара в Палкинском районе, на котором погиб ребенок
Суд наложил арест на $3,7 миллиона на счете Михаила Гавунаса в швейцарском банке
22 марта 2017
Суд наложил арест на $3,7 миллиона на счете Михаила Гавунаса в швейцарском банке 21

Идет загрузка...