В Великих Луках задержан любитель выпивки за рулём

14:12, 28 марта 2017, ПАИ

В Великих Луках задержан нетрезвый водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Утром 27 марта на улице Дьяконова полицейские остановили автомобиль ВАЗ. Выяснилось, что им управлял 31-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. По этому факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.