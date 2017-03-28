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Общество

Городские власти намерены привести Псков в порядок к 1 мая

Глава Пскова Иван Цецерский издал постановление «О мерах по благоустройству, санитарному содержанию и озеленению территории города в весенне-летний период».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, глава администрации Пскова Игорь Калашников получил поручение к 1 мая завершить мероприятия по приведению территории города в соответствие с требованиями правил благоустройства, санитарного содержания и озеленения, а также организовать систематический контроль за выполнением муниципальных контрактов в части уборки городских территорий. При выявлении фактов невыполнения или выполнения работ ненадлежащего качества по муниципальным контрактам подрядчики получат штрафы.

«Особое внимание должно быть уделено уборке песка с проезжих частей дорог и тротуаров, уборке остановочных комплексов городского пассажирского транспорта», - отметили в пресс-службе.

Руководителям всех организаций города до 15 апреля необходимо провести санитарную уборку и очистку земельных участков, находящихся в их собственности или пользовании, предусмотреть размещение у входов в здания урны и регулярно производить их очистку, в срок до 1 мая произвести дезинфекцию, покраску и текущий ремонт урн.

В соответствии с постановлением будет обеспечен муниципальный контроль за надлежащей уборкой управляющими организациями дворовых территорий и подготовкой водоемов, прибрежных зон к началу купального сезона.

Начальнику Псковского территориального гарнизона необходимо обеспечить приведение в порядок земельных участков, находящихся в ведении Министерства обороны РФ, на которых расположены жилые дома.

Контроль за уборкой территорий на округах будут осуществлять депутаты Псковской городской Думы. Комиссионные объезды всех городских территорий поручено организовать заместителю главы Пскова, председателю думского Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Сергею Гаврилову с еженедельными докладами руководителю муниципалитета.

По итогам месячника по благоустройству и санитарной уборке города глава Пскова рассмотрит вопрос о поощрении организаций и трудовых коллективов, принявших наиболее активное участие.

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