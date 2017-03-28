В районных судах Псковской области готовятся к процессам с присяжными

11:29, 28 марта 2017, ПАИ

В районных судах Псковской области готовятся к процессам с присяжными заседателями. Об этом на пресс-конференции 28 марта сообщил председатель Псковского областного суда Валерий Кондратьев, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В настоящее время проводится большая работа по подготовке помещений в каждом районном суде для процессов с участием присяжных заседателей. Проводится подготовка судей для рассмотрения таких дел», - отметил Валерий Кондратьев.

Он рассказал также, что прошедший год ознаменован принятием федеральных законов, которые были направлены на совершенствование уголовного, гражданского и административного законодательства. В связи с этим, в частности, увеличилась нагрузка на районные и городские суды. Например, дела о взыскании платежей и санкций были отнесены к компетенции мировых судей. Он также отметил, что при цене иска не более 100 тысяч рублей дела могут быть рассмотрены в порядке упрощенного производства, то есть без вызова сторон, ведения протокола суд заседания, на основании письменных доказательств, представленных в суд. По его словам, это поможет ускорить производство и снизить нагрузку на суды.

Также напомнил, что был декриминализован ряд преступлений: внесены изменения в уголовное законодательство, например, декреминализирована статья 157 УК РФ (злостное уклонение от уплаты алиментов), побои, мошенничества. Кроме того, введено дополнительное основание для прекращения производства по делу и освобождения лица от уголовной ответственности.

Также Валерий Кондратьев отметил расширение компетенции суда присяжных. С 1 июня 2018 года уголовные дела с участием присяжных смогут рассматриваться районными судами, по части 1 статьи 105 УК РФ и части 4 статьи 111 УК РФ, дела об убийствах при отягчающих обстоятельствах, совершенных лицами, к которым не могут применять пожизненное лишение свободы.