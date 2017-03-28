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Общество

Предпасхальная православная толока пройдёт на погосте Выбуты

8 апреля в 12:00 на погосте Выбуты в Псковском районе впервые пройдёт предпасхальная православная толока. Инициатором проведения мероприятия выступили прихожане храма Илии Пророка, жители деревни Бабаево и паломники, приезжающие посетить родину равноапостольной княгини Ольги. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

В древности толоку организовывали для выполнения работ, требующих большого количества людей. Иногда толоку использовали для проведения общественных работ.

«После снежной зимы по всей береговой линии погоста Выбуты невооруженным глазом можно увидеть, как разбросан мусор. В предпасхальные дни объединив усилия каждого из нас, мы постараемся привести территорию в порядок. Для участников мероприятия по уборке и благоустройству родины равноапостольной княгини Ольги будет предоставлен необходимый инвентарь, грабли, перчатки и мешки для мусора. В завершении мероприятия для участников предпасхальной православной толоки будет организован горячий чай с угощениями», - обещают организаторы.

Сбор участников субботника состоится 8 апреля в 12:00 на берегу реки Великой у храма Илии Пророка (погост Выбуты).

За дополнительной информацией можно обращаться к организаторам мероприятия по телефону 8-921-505-51-47.

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