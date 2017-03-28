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Общество

Большая часть дел в псковских судах касается жилищных споров

В 2016 году суды Псковской области рассмотрели почти 65 тысяч гражданских и административных дел. Наибольшее количество дел — 20 тысяч — связаны с жилищными спорами, 18,5 тысяч из них - иски о взыскании квартплаты и других коммунальных платежей. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, об этом сообщил председатель Псковского областного суда Валерий Кондратьев на пресс-конференции 28 марта.  

«Таких исков в последнее время стало больше. На 5,5 тысяч - по сравнению с 2015 годом, а с 2013 года их количество увеличилось в два раза», - уточнил Валерий Кондратьев.

Также, по его словам, на 30% выросло число дел о взыскании зарплат. В 2016 году вынесено 1500 таких решений.

Кроме того, за пять лет более чем в 5 раз увеличилось количество дел, связанных с кредитными договорами. Валерий Кондратьев рассказал, что сами граждане иногда являются инициаторами признания кредитного договора недействительным. Это происходит, когда псковичи более внимательно читают текст кредитного договора и считают его противоречащим закону.

По словам Валерий Кондратьева, распространены также дела, вытекающие из брачно-семейных споров. В 2016 году суды рассмотрели 4,5 тысячи таких дел, при этом почти полторы тысячи из них касались расторжения брака между супругами, имеющими несовершеннолетних детей.

В последние годы уменьшается количество удовлетворенных заявлений о лишении родительских прав, но в 2016 году эта тенденция изменилась, и суды удовлетворили 216 заявлений, что на 18,5 % больше, чем в 2015 году.

Валерий Кондратьев также рассказала, что в 2016 году суд рассмотрел одно дело в отношении латвийца, который хотел усыновить ребенка жены-гражданки России. В районные суды поступили 50 заявлений об усыновлении российскими гражданами. Все они были удовлетворены.

В 2015-2016 годах суды рассмотрели 92 дела, связанные с окружающей средой, в том числе 62 по искам прокурора о ликвидации несанкционированных свалок ТБО. В качестве ответчиков признавались администрации сельских и городских поселений, арендаторы лесных участков. В последнее время стали признавать ответчиком и уполномоченный орган администрации региона — госкомитет по природопользованию, в некоторых случаях лесничества.

«Суды достаточно эффективно защищают законные права и интересы наших граждан», - заключил Валерий Кондратьев.

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