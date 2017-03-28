Псковским справедливороссам предложили «переупаковать» их законодательную инициативу

11:57, 28 марта 2017, ПАИ

Члены комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике приняли решение рекомендовать авторам доработать законопроект «Об обращении Псковского областного Собрания депутатов к Президенту РФ В. В. Путину о расширении категории лиц, имеющих право на получение компенсационных выплат, предусмотренных Указом Президента РФ от 26 декабря 2006 года № 1455 «О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами». Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с заседания комитета, которое проходит сегодня, 28 марта.

Докладчик по вопросу, член фракции «Справедливой России» Наталья Тудакова пояснила, что предлагается узаконить существующее положение вещей, разрешить людям пенсионного возраста осуществлять уход за нетрудоспособными гражданами. По факту, сообщила она коллегам, зачастую осуществляет уход пожилая соседка больного, а бонусы к пенсии получает посторонний человек, на которого оформлена компенсация в 1200 рублей.

«Инициаторы считают необходимым обратиться к президенту, чтобы внести в действующие нормы изменения в части предоставления возможности получения компенсационных выплат неработающим пенсионерам, являющимся по состоянию здоровья и по жизненным показателям трудоспособными, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами. (…) Осуществляют уход за нетрудоспособными именно трудоспособные пенсионеры, с которыми они состоят в родстве, а может быть, просто проживают по соседству. За свой труд, выраженный в качественном уходе за нетрудоспособными гражданами, они могли бы получить компенсацию и тем самым немного улучшить свое материальное положение, а нетрудоспособный гражданин на законных основаниях мог бы отблагодарить лицо, на самом деле осуществляющee уход за ним», - говорится в пояснительной записке к документу.

Председатель комитета Борис Полозов согласился, что зачастую, рассчитывая на эту компенсацию, «люди вынуждены идти на подлоги». При этом он предположил, что с нововведением можно дойти до такой ситуации, когда, например, живущие вместе старики ухаживают друг за другом.

Руководитель правового комитета администрации области Андрей Карпов пояснил, что согласно указу главы государства, компенсацию получают люди, которые вынуждены были оставить работу, чтобы ухаживать за нетрудоспособным. А пенсионер, имеющий доход и изъявивший желание ухаживать за кем-то, права на компенсацию не имеет. Он констатировал, что сейчас предлагается поменять полностью концепцию указа президента. Но, по его мнению, это компетенция исключительно президента. Таким образом, инициатива, по его словам, является недостаточно мотивированной и обоснованной.

Депутаты согласились, что проблема есть, но она «не так упакована». По их мнению, необходимо описать президенту факты повсеместного нарушения его указа. В итоге Борис Полозов предложил авторам инициативы совместно с управлением по социальной политике региона доработать обращение и вернуться к его рассмотрению. Члены комитета поддержали это предложение.