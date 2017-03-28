Почти 500 псковских водителей в прошлом году наказали за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде

12:06, 28 марта 2017, ПАИ

В 2016 году за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в Псковской области к ответственности были привлечены 445 человек. Об этом сообщил председатель Псковского областного суда Валерий Кондратьев на пресс-конференции 28 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В целом за вождение автомобиля в нетрезвом виде административное наказание понёс 2 тыс. 831 человек, что на 27% меньше, чем в 2015 году. Валерий Кондратьев отметил, что введение уголовной ответственности за нетрезвую езду приводит к снижению числа таких фактов, однако, по его мнению, это зависит и от активности ГИБДД.

«Обеспокоенность вызывает ситуация, связанная с выявлением фактов незаконного оборота наркотиков», - продолжил председатель суда. По его данным, количество выявленных фактов потребления наркотиков сократилось на 34%. Валерий Кондратьев считает, что снижение показателей связано с упразднением Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Он выразил надежду, что в этом году эта работа в области противодействия наркотикам будет проводиться более активно.

Что касается уголовного судопроизводства, то в прошлом году в суды Псковской области поступили более 4 тыс. уголовных дел, 3,5 тыс. человек осудили, 9 были оправданы. В отношении более 23% лиц прекратили дела, в основном, в связи с примирением сторон либо деятельным раскаянием, добавил Валерий Кондратьев.

Он отметил, что 70% осужденных понесли наказание за преступления небольшой или средней тяжести. 30,5% от общего количества осужденных получил реальное лишение свободы, 64% из них были ранее судимы.

Председатель суда обратил внимание на то, что в 2016 году общее количество зарегистрированных преступлений в Псковской области сократилось на 12%. В то же время число ходатайств органов следствия в суды об избрании меры пресечения в виде ареста увеличилось на 20%. «Одна из причин этого - достаточно редкое применение альтернативных мер пресечения в виде домашнего ареста и залога», - пояснил Валерий Кондратьев.