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Общество

27 чиновников были привлечены к ответственности по итогам работы Счетной палаты Псковской области в 2016 году

27 должностных лиц были привлечены к административной ответственности по итогам работы Счетной палаты Псковской области в 2016 году. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 28 марта, на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания заявила руководитель палаты, Марина Хохлова.

В рамках рассмотрения комитетом вопроса «Об отчете о работе Счетной палаты Псковской области за 2016 год» она также сообщила депутатам, что в минувшем году было выявлено незаконное и неправомерное расходование бюджетных средств в размере 130 млн.

По ее словам, Счетной палатой были проведены 11 аудиторских проверок в сфере закупок, выявлены нарушения на сумму 8 млн 425 тыс рублей.

Также на сумму более 1 млрд рублей в 2016 году зафиксированы нарушения в части недостоверной бухгалтерской отчетности.

18 материалов были направлены в правоохранительные органы, возбуждены два уголовных дела: по факту злоупотребления должностными полномочиями и по факту неправомерного получения компенсации должностным лицом.

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