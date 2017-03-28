Владимир Кондратьев: Ведение аудио- и видеопротколов судебных заседаний дисциплинирует всех участников процессов

12:16, 28 марта 2017, ПАИ

Ведение аудио- и видеопротколов судебных заседаний дисциплинирует и судей, и участников процессов. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, такое мнение сегодня, 28 марта, в ходе посвященной работе судебной системы региона в 2016 году высказал председатель Псковского областного Суда Владимир Кондратьев.

По его словам, в Псковской области более 3 тысяч уголовных, гражданских и административных дел было рассмотрено с применением аудиозаписи, 40 – с использованием видеозаписи. «Эту работу надо продолжать, где есть тех возможность», - подчеркнул Владимир Кондратьев.

Однако, по его словам, в некоторых судах области нет достаточного количества оборудованных системами записи залов. Кроме того, возможностей ведения аудио- и видеопротоколов нет ни в одном мировом суде.

По его словам, в целом судебная система достаточно открыта. В частности, каждый желающий может прийти на заседание и послушать процесс. Однако, добавил Владимир Кондратьев, «таких желающих немного».