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Общество

В Псковской области намерены разрешить должностным лицам муниципалитетов составлять протоколы на нарушителей

В Псковской области планируют разрешить контрольно-счетным органам муниципальных образований составлять протоколы по факту нарушений, предусмотренных законом региона об административных правонарушениях. Соответствующие поправки в статью  4.1. вышеназванного закона обсудили члены комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике на заседании 28 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В пояснительной записке к документу говорится, что поправки в закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» вносятся  в целях приведения его в соответствие с федеральным законодательством, которым дано право на составление протоколов об административных правонарушениях должностным лицам органов местного самоуправления. При этом перечень таких лиц  устанавливается законами субъектов Российской Федерации.

Депутаты рекомендовали на сессии 30 марта принять поправки к областному закону.

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