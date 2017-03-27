В 2016 году в Псковской области осудили 101 подростка

12:35, 28 марта 2017, ПАИ

В 2016 году в Псковской области осудили 101 подростка. Об этом сообщил председатель Псковского областного суда Валерий Кондратьев на пресс-конференции 28 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации. Валерий Кондратьев отметил, что 3 подростков признали виновными в умышленном убийстве, 3 - в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, 3 - в разбое, 57 - в кражах. 19 несовершеннолетних приговорили к лишению свободы.

Председатель областного суда заметил, что более половины преступлений были совершены в группе лиц, половина подростков воспитывались в неполной семье, большинство из осужденных являлись учащимися. Он добавил, что общее количество осужденных подростков сокращается, но когда раскрываемость преступлений в области не достигает 60%, говорить о тенденциях достаточно сложно». По мнению Валерия Кондратьева, нераскрытые преступления могут исказить эти цифры.