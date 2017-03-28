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Общество

Многофункциональные центры в Псковской области оказывают уже 70 услуг

Многофункциональные центры (МФЦ) в Псковской области оказывают уже 70 услуг. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 28 марта, в ходе пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» сообщил директор МФЦ Псковской области Джамиль Хиндристанский.

«МФЦ принимает заявления и пакеты документов от граждан, затем передает их уполномоченному органу власти, а затем выдает результат гражданину. При этом мы фокусируемся на МФЦ как на альтернативной форме оказания муниципальных и государственных услуг», - пояснил он.

В 2015 году в многофункциональные центры региона обратились 30 тысяч человек, в 2016 году - 132 тысячи. В 2017 году ожидается 160-180 тысяч посетителей. В основном псковичи обращаются за услугами по регистрации объектов недвижимости, на втором месте - услуги миграционной службы, в частности выдача паспортов, загранпаспортов, постановка мигрантов на временный учет. На третьем месте - оформление материнского капитала, затем идут региональные услуги в сфере социальной защиты населения.

Джамиль Хиндристанский сообщил, что биометрические загранпаспорта в МФЦ начнут выдавать с 2018 года, для этого многофункциональные центры предстоит оснастить специальными биометрическими комплексами.

По его словам, уже сейчас через МФЦ можно оформить водительские права, однако выдаются они по-прежнему в ГИБДД. Впрочем, в будущем права будут выдаваться и в МФЦ. 

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