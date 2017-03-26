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Спорт

Псковские военнослужащие завоевали награды на чемпионатах ВДВ в Новороссийске

Военнослужащие псковской 76-й десантно-штурмовой дивизии завоевали награды на чемпионатах Воздушно-десантных войск по военно-спортивному ориентированию и военному пятиборью, которые прошли в Новороссийске. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В состязаниях приняли участие более 120 военнослужащих, представляющих 12 сборных команд соединений, учебных заведений и отдельных воинских частей ВДВ. Первое место в командном зачете по военно-спортивному ориентированию заняла команда Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища, на втором оказалась команда десантно-штурмового соединения из Новороссийска, третьими стали военнослужащие десантно-штурмового соединения из Пскова.

В военном пятиборье по итогам соревнований по стрельбе, метанию гранаты, преодолению полосы препятствий, плаванию и кроссу лучшие результаты показали команды отдельной десантно-штурмовой бригады города Улан-Удэ, Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища и десантно-штурмового соединения Пскова, занявшие первое, второе  и третье места соответственно.

В личном первенстве в пятиборье победу одержал представитель Псковского соединения ВДВ старший лейтенант Михаил Тригилев, набравший рекордное количество очков в этом прикладном виде спорта.

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