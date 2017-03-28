В Псковской области резко возросло число желающих получить загранпаспорта

12:36, 28 марта 2017, ПАИ

В Псковской области резко возросло количество людей, обратившихся с заявлением на получение заграничного паспорта. За несколько месяцев этого года их число увеличилось на 60%. Об этом заявил заместитель начальника Управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области Александр Якубовский на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 28 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Рост числа желающих получить загранпаспорта Александр Якубовский связал с «потеплением политической обстановки со странами-обладательницами бюджетных курортов».

Он также добавил, что оформление загранпаспортов – это самая популярная услуга из тех, что оказывает Управление по вопросам миграции.

По словам Александра Якубовского, из 18 услуг, которые предоставляет Управление, 6 можно получить в электронном виде. Именно так оформляются 65% паспортов нового поколения, и 55% - старого образца.