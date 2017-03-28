Псковские депутаты предложили увеличить объемы зарыбления и проанализировать водоёмы на юге области

13:29, 28 марта 2017, ПАИ

Члены комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике обсудили проект постановления администрации области «О внесении изменений в Государственную программу Псковской области «Устойчивое развитие рыбохозяйственного комплекса на 2014-2020 годы». Об этом с заседания 28 марта сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Первый заместитель председателя Госкомитета Псковской области по природопользованию Татьяна Козина сообщила, что финансирование программы сокращается. В частности, на изъятие брошенных орудий лова в 2017 году предусмотрены 600 тыс. рублей, это мероприятие программы субсидируется из госказны в размере чуть более 189 тыс. рублей. Татьяна Козина отметила, что всего с 2006 в регионе были изъяты 980 кубометров сетей. «Эта проблема в какой-то степени постоянна, даже если полностью ликвидируем браконьерский лов, сети оказываются затопленными, погодные условия иногда такие, что сети срываются», - пояснила она. По её словам, это не только сказывается на водоемах в плане экологии, но и затрудняет движение плавательным средствам.

Также Татьяна Козина остановилась на таком направлении, как выделение рыболовных участков, которые предоставляются на основе торгов. Она заметила, что у пользователей есть обязательство не ухудшать состояние объекта, где он выращивает товарную рыбу. Спикер пояснила, что первые анализы делаются, пока выращивание рыбы не начато, через 5 лет поводится мониторинг и делаются выводы, как изменилось состояние водоема. «Ухудшения качества воды пока не зафиксировано», - констатировала она.

Кроме того, первый зампредседателя комитета по природопользованию сообщила, что Федеральное агентство Росрыболовства планирует перезаключение договоров с пользователями на добычу водных биоресурсов на Псковско-Чудском водоеме, и теперь предусматривается, что без регистрации судов в регистре граждане не смогут продлить договоры, им придётся прекратить свою деятельность.

Депутат Юрий Сорокин сказал, что в программе указан объем зарыбления щукой в размере 1 млн 800 тыс. штук. «А можно увеличить? Рыбы должно быть много», - считает он.

Татьяна Козина ответила, что на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов мероприятия по зарыблению пока заморожены, и пояснила, что это связано с ограниченными финансовыми возможностями.

В процессе обсуждения этого вопроса Татьяна Козина также упомянула о суточных нормах вылова для рыбаков-любителей. «Нас не поймут, рыбы должно быть много, чтобы хватало на всех», - прокомментировал выступление Юрий Сорокин. «Эти нормы уже внесены в федеральный закон о росрыболовстве», - ответила докладчица.

Председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Борис Полозов предложил рекомендовать провести анализ водоемов юга области на воздействие свиноводческих комплексов, в частности, тех, которые находятся в непосредственной близости с таким производством. На это Юрий Сорокин сообщил, что никаких сигналов не поступало. «А мы уже даём задание. Это охота за ведьмами», - сказал он и снова призвал зарыблять водоёмы. Однако Борис Полозов заметил, потом на анализ водоёмов «потратят больше, не дай Бог».

В итоге члены бюджетного комитета решили повести по данной программе круглый стол под эгидой Госкомитета по АПК и природопользованию.