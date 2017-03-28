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Общество

90% псковичей оформляют водительские права через портал госуслуг

90% псковичей оформляют водительские удостоверения через портал госуслуг. Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, об этом сегодня, 28 марта, на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды» сообщил начальник отделения регистрационно-экзаменационной деятельности отдела надзора УГИБДД УМВД России по Псковской области Андрей Семёнов.

По его словам, это объясняется тем, что человек, обратившийся через портал госуслуг, получает определенную скидку. Сейчас она составляет 30%. Например, за выдачу водительского удостоверения, обратившись на портал госуслуг, придется заплатить вместо 2 тысяч рублей 1 тысячу 400 рублей.

В 2016 году число обратившихся составило 68 тысяч, из  них в электронном виде - 15 тысяч человек (то есть 23%). В 2017 году за электронной услугой обратились уже 5 тысяч человек, то есть порядка 40% от общего числа обратившихся. 

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