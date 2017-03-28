Фотографию микроволновки вместо своей сдал пскович с документами на загранпаспорт

12:52, 28 марта 2017, ПАИ

При оформлении заграничного паспорта в электронном виде многие заявления возвращаются. Как отметил заместитель начальника Управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области Александр Якубовский, такие возвраты случаются, например, если заявитель прикрепил свою фотографию на фоне пальм. «Один из самых нелепых случаев - фото микроволновой печи», - рассказал Александр Якубовский на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 28 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В целом же он считает, что оформление государственных услуг в электронном виде затягивает. «Как поначалу было сложно с онлайн-банком, а сейчас многим тяжело представить себя в очереди, к примеру, на почте. Такая форма взаимодействия с органами власти упрощает жизнь», - заявил Александр Якубовский.

Он уверен, что электронные услуги - это сплошные плюсы и для сотрудников его Управления, и для граждан. «Не нужно стоять в очередях, тратить время, достаточно собрать пакет документов и записаться на прием, кроме того, исключается коррупционная составляющая», - сказал Александр Якубовский и добавил, что однократная регистрация на портале госуслуг «открывает ворота во все учреждения».

Что же касается подачи заявлений на получение каких-либо документов в самом Управлении по вопросам миграции, то замначальника сообщил: «Очереди остались, но время ожидания в них заметно сократилось. Мы стремимся, чтобы ожидание в очереди занимало не более 15 минут. Бывает, конечно, какое-то пиковое время, в этом случае мы выделяем дополнительных сотрудников».

Кроме того, он добавил, что за получением самых востребованных услуг «народ активно потянулся в Многофункциональный центр». «Например, загранпаспорта старого образца практически всегда оформляют теперь через МФЦ», - заключил Александр Якубовский.