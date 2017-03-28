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Общество

Ежегодно в Псковской области порядка 30-40 юрлиц обращаются за лицензией на право оборота наркотиков

Ежегодно в Псковской области порядка 30-40 юридических лиц обращаются за лицензией на право легального оборота наркотиков. Об этом сообщил Начальник отделения по контролю в сфере легального оборота УКОН УМВД России по Псковской области Михаил Григорьев на пресс-конференции в пресс-центре газеты «Псковская правда» 28 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Григорьев отметил, что данные услуги востребованы не физлицами, заявителями являются исключительно юридические лица или индивидуальные предприниматели. Он пояснил, что есть легальный оборот наркотиков - как правило, в медицине, поэтому медицинские организации должны иметь лицензию на право их оборота. «Эти несколько лицензий мы в рамках госуслуг в электронном виде и предоставляем», -  сказал Михаил Григорьев и заметил, что в электронном виде пока не поступило ни одного обращения.  

Заместитель начальника отдела Информационного центра УМВД России по Псковской области Оксана Рымарчук рассказала о предоставлении услуг по выдаче архивных справок и справок о наличии-отсутствии судимости, которые наиболее востребованы. «У нас также можно зарегистрироваться на портале госуслуг», - заметила она  и рассказала, что электронная услуга оказывается в течение 10 дней вместо 30 при личном обращении в центр. За получением справки необходимо приходить лично, добавила Оксана Рымарчук.

Отметим, Информационный центр находится в Пскове, в Иркутском переулке, 3, телефон: 59-24-99.

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