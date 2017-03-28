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Общество

Определена дата проведения кастинга «Миссис Псков - 2017»

Кастинг женщин, желающих принять участие в конкурсе красоты и таланта «Миссис Псков - 2017» состоится в среду, 29 марта. Как сообщил Псковскому агентству информации директор конкурса Николай Королев, он будет проходить в бизнес-центре отеля Old Estate Hotel & SPA**** (Псков, ул. Верхне-Береговая, 4). Начало кастинга в 20:00. Вход на кастинг свободный.

Добавим, что на данный момент организаторам конкурса уже поступили 67 заявок на участие. 30 претенденток получили приглашение на кастинг. Возраст участниц - от 20 до 43 лет.

Тем не менее, регистрация желающих принять участие еще идет. Заявку на участие можно отправить личным  сообщением в группе конкурса в социальной сети «ВКонтакте».  

Напомним, организаторы конкурса - Медиахолдинг Псковской области, продюсерский центр «Королев продакшн», «РЕН-ТВ Псков» при поддержке Управления культуры администрации города Пскова.

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  • «Миссис Псков - 2017
Регистрация участниц конкурса «Миссис Псков 2017» заканчивается 29 марта Объявлен набор участников на конкурс «Миссис Псков 2017»
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