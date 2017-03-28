Определена дата проведения кастинга «Миссис Псков - 2017»

13:06, 28 марта 2017, ПАИ

Кастинг женщин, желающих принять участие в конкурсе красоты и таланта «Миссис Псков - 2017» состоится в среду, 29 марта. Как сообщил Псковскому агентству информации директор конкурса Николай Королев, он будет проходить в бизнес-центре отеля Old Estate Hotel & SPA**** (Псков, ул. Верхне-Береговая, 4). Начало кастинга в 20:00. Вход на кастинг свободный.

Добавим, что на данный момент организаторам конкурса уже поступили 67 заявок на участие. 30 претенденток получили приглашение на кастинг. Возраст участниц - от 20 до 43 лет.

Тем не менее, регистрация желающих принять участие еще идет. Заявку на участие можно отправить личным сообщением в группе конкурса в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, организаторы конкурса - Медиахолдинг Псковской области, продюсерский центр «Королев продакшн», «РЕН-ТВ Псков» при поддержке Управления культуры администрации города Пскова.