На переехавшую в Петербург псковичку завели уголовное дело за невыплату алиментов на четырех детей

13:23, 28 марта 2017, ПАИ

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело против женщины, задолжавшей алиментов на 650 тысяч рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов России по Санкт-Петербургу, женщина переехала из Пскова, где четверых детей воспитывает ее бывший супруг. По решению суда, она должна каждый месяц выплачивать каждому из своих детей более 3,5 тысяч рублей. За все это время мать успела задолжать больше 650 тысяч рублей.

«Петербургские судебные приставы применили в отношении неплательщицы все меры принудительного воздействия, однако гражданка всё равно не исполняла требования исполнительных документов», - отметили в ведомстве. В результате, было возбуждено уголовное дело по статье «Неуплата средств по содержанию детей».