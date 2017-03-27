Николай Цветков провёл рабочую встречу с лидером регионального отделения ЛДПР Антоном Минаковым

14:34, 28 марта 2017, ПАИ

Председатель Избирательной комиссии Николай Цветков встретился с координатором регионального отделения партии ЛДПР Антоном Минаковым, чтобы обсудить организацию предстоящего единого дня голосования, который намечен на 10 сентября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе облизбиркома.

На встрече также присутствовали заместитель координатора Константин Синеглазов и член областного избиркома с правом решающего голоса от партии Василий Темин.

Антон Минаков крайне положительно оценил подобные встречи. «Хотелось, чтобы формата такого общения было больше, поскольку это упрощает и работу Избирательной комиссии, и работу политических партий, которые выдвигают своих кандидатов. Поэтому от лица регионального отделения хотел бы поблагодарить избирком за подобные инициативы, мы во всех них будем принимать участие и надеюсь на дальнейшую совместную, плодотворную работу, какую мы показывали в предыдущие годы», - отметил лидер ЛДПР.

Николай Цветков рассказал, что закончен цикл встреч с региональными отделениями парламентских политических партий, работающими в Псковской области. «Самое важное, что каждая партия сформулировала свои предложения по стабилизации избирательного законодательства. Стабильность и предсказуемость - это один из важнейших факторов, который, по мнению политических партий, должен отличать законодательство Псковской области о выборах и референдумах. Избирательная комиссия поддерживает такую инициативу и на заседании, 29 марта, рассмотрит в качестве законодательной инициативы поправки в Избирательный кодекс Псковской области», - подчеркнул он.

По словам Николая Цветкова, члены избиркома от всех политических партий должны их либо поддержать или не поддержать. «В случае положительного решения на апрельскую сессию областного Собрания депутатов мы выходим с поправками в Избирательный кодекс региона»,- уточнил глава избиркома.

Напомним, что ранее глава избиркома провел рабочие встречи с лидерами региональных парламентских партий «Единая Россия», КПРФ, «Единая Россия», «Справедливая Россия, в ходе которых выслушал предложения по усовершенствованию избирательного законодательства, а также сроках проведения выборов, применению муниципального фильтра, по поводу упрощения регистрации и упорядочения сбора подписей.

По словам Николая Цветкова, все инициативы партий будут сформированы и рассмотрены. Он также добавил, что подобные контакты очень полезны и будут продолжены в дальнейшем.