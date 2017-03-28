Фотографы из Германии провели мастер-классы для псковских студентов

14:01, 28 марта 2017, ПАИ

Мастер-классы на тему «Немецкий язык для фотографов» состоялись в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 23 и 27 марта. Как сообщили Псковскому агентству информации в колледже, со студентами 2 и 4 курсов специализации «Фото- и видеотворчество» колледжа занимались члены фотоклуба «Sparkasse Neus» (Нойс) немецкие фотографы Хартмут Гроссер и Мануэль Бройер.

По словам организатора мастер-класса руководителя фото-студии «Lis» Игоря Соловьева, псковские и немецкие фотографы сотрудничают уже 26 лет. За это время были организованы совместные фотосессии и фотовыставки в Пскове и Нойсе.

В рамках визита немецкой делегации в Псков состоялась деловая встреча Хартмута Гроссера и Мануэля Бройера с директором колледжа искусств, заслуженным работником культуры Зинаидой Ивановой, на которой обсуждались вопросы творческого сотрудничества фотоклубов.