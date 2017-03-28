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Общество

29 марта в Псковском колледже искусств будут чествовать «золотой фонд» преподавателей

Вечер-встреча театральной специализации «Портрет в интерьере театра» состоится в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 29 марта в 17:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учебном заведении.

Как рассказала заместитель директора колледжа по воспитательной работе Наталья Дмитриева, на вечере выпускники и студенты будут чествовать «золотой фонд» преподавателей театральной специализации: Заслуженного работника культуры РФ Дорину Герантиди, Маргариту Тумакову, Анатолия Карпухина, Лилию Белышеву. На сцене будут представлены творческие поздравления от выпускников разных лет - руководителей творческих коллективов Пскова и Псковской области, Санкт-Петербурга, Латвии.

Добавим, что мероприятие пройдёт в концертном зале отделения культуры и искусств колледжа: Псков, улица Набат, 5.

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