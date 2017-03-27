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Алексей Кириллов: Хотите, чтобы власть вас услышала и делала правильные шаги - начните с посещения общедомовых собраний

«Если вы хотите, чтобы власть вас услышала и делала правильные шаги, надо, прежде всего самоорганизовываться. В конечном счёте, это есть форма народного самоуправления, которая определяет эффективность взаимодействия населения с государством», - считает координатор партийного проекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя» Алексей Кириллов.

Как сообщили Псковскому агентству в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», об этом он заявил на лекции в «Школе кандидата», посвященной проблемам ЖКХ.

«Ругая местную власть, граждане подчас не берут в расчёт свою инертность. Они не посещают общедомовых собраний, не высказывают своё мнение о том, как и что необходимо сделать в своём конкретном дворе. Потом оказывается, что тут детскую площадку не так поставили, там пешеходную зону и клумбу не так соорудили. Из-за того, что мы сами вовремя не высказали своё мнение и не дали своих предложений, появляется неудовлетворённость теми, кто взялся это делать за нас», - заявил Кириллов.

Алексей Кириллов отметил, что для улучшения комфорта и качества жизни активность жителей должна быть направлена на контроль за деятельностью управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Также необходимо участвовать в публичных общественных слушаниях при обсуждении вопросов, касающихся проблем ЖКХ и тем местного самоуправления.

Напомним, «Школа кандидата» - цикл занятий, семинаров, мастер-классов и отраслевых круглых столов, которые позволят получить нужную и важную информацию обо всех сферах нашей жизни, а также навыки проведения дебатов, агитации, общения с избирателями.

Принять участие в занятиях «Школа кандидата» могут граждане, планирующие принять участие в предварительном голосовании по определению кандидатов от Партии «Единая Россия» на выборах в Псковскую городскую Думу, а так же все заинтересованные в политической жизни города и региона.

Занятия «Школы кандидата» будут проходить в марте и апреле во всех местных отделениях партии «Единая Россия», где будет организована процедура предварительного голосования.

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