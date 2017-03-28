Псковские школьники стали дипломантами форума научной молодежи «Шаг в будущее»

14:54, 28 марта 2017, ПАИ

Команда школьников Псковской области приняла участие в XXVI форуме научной молодежи «Шаг в будущее», посвященном 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли. Форум проводился 20-24 марта на базе МГТУ им. Н. Э. Баумана в Москве, сообщили Псковскому агентству информации в Псковском областном центре развития одаренных детей и юношества.

В рамках форума состоялись Российская молодежная научная и инженерная выставка «Шаг в будущее», Всероссийская конференция молодых исследователей «Шаг в будущее», всероссийская олимпиада школьников по комплексу предметов «Инженерное дело» (физика и информатика).

Делегация Псковской области включала 17 школьников 6-11 классов из Бежаницкого, Опочецкого, Островского, Псковского, Стругокрасненского районов, Великих Лук, Пскова, а также Санкт-Петербурга и Валмиеры (Латвия). Школьники защищали свои исследовательские проекты на заседаниях секций в ведущих вузах России: Институте всеобщей истории Российской академии наук, Московском государственном техническом университете им. Н. Э. Баумана, Московском государственном техническом университете радиотехники, электроники и автоматики, Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова, Российском государственном гуманитарном университете, Российском химико-технологическом университете им. Д. И. Менделеева.

Награды Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее» в научных конкурсах тематических секций конференции получили шестиклассница Владислава Васильева из Бежаницкой средней школы (диплом I степени в номинации «Лучшая работа среди юных участников форума»), семиклассник Евгений Емец из псковской школы № 9 имени А.С. Пушкина (диплом I степени в номинации «Лучшая работа среди юных участников форума» и специальный приз «Бронзовая компьютерная мышь»), десятиклассник Даниил Андреев из школы №4 города Опочки (диплом II степени), девятиклассница Маргарита Базулева из Псковского технического лицея (диплом III степени), семиклассница Анастасия Гулина из петербургской гимназии № 271 (диплом III степени), десятиклассник Александр Кисарин из Псковской инженерно-лингвистической гимназии (диплом III степени), а также десятиклассницы Татьяна Нефёдова из Стругокрасненской средней школы (диплом III степени) и Софья Петрова из Гуманитарного лицея Пскова (диплом III степени).

Единовременную научную стипендию Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» вручили Никите Юдаеву (Псков, МПЛ №8), дипломом Международной ассоциации женщин-специалистов в области наук о земле наградили Викторию Бакис (Великие Луки, СОШ №1). Участники получили рекомендации на обучение в мастер-классах научной школы-семинара «Академия юных» в Гагре и других мероприятиях.

Организатором участия делегации в форуме являлся Псковский областной центр развития одаренных детей и юношества – координационный центр по Псковской области Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее».