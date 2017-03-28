Областной чемпионат по интеллектуальной игре «Дебаты» откроется в Пскове 29 марта

15:24, 28 марта 2017, ПАИ

29-30 марта в инженерно-лингвистической гимназии Пскова пройдёт областной чемпионат программы «Дебаты» Псковское вече». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Тема интеллектуальной игры - проблемы экологии. На чемпионат зарегистрировались 16 команд, из них 6 - представляют Псковскую область (Великие Луки, Великолукский район, Невель и Невельский район, Стругокрасненский район), 10 - выступают за Псков.

Первый день чемпионата будет посвящен мастерским по знакомству с игрой «Дебаты» и первым тренировочным играм. В течение второго дня чемпионата проводятся сами соревнования по игре «Дебаты». Темы, которые вынесены на обсуждение, посвящены основным проблемам молодежи, а также году экологии (под экологией мы подразумеваем экологию души и экологию окружающего нас мира).

Программа «Дебаты» существует в России и СНГ с 1996 года. За это время она успела привлечь более 40 тысяч студентов и школьников в странах бывшего СССР. По форме она представляет собой интеллектуальную игру, в которой две команды отстаивают и опровергают определенную тему, используя логику, аргументацию, исследовательские и риторические умения

Псковская лингвистическая гимназия с 1996 года является региональным координационным центром международной интеллектуальной игры «Дебаты» под руководством международного эксперта по дебатам, доктора педагогических наук, профессора, Татьяны Светенко.

К участию в чемпионате по дебатам приглашаются команды, состоящие из 3 человек (спикеров), представляющие общеобразовательные школы, лицеи и гимназии(9-11 классы), также возможна регистрация до 2-х запасных спикеров; судьи и тренеры, которыми могут выступать преподаватели средних и высших учебных заведений, а также студенты и лица, имеющие опыт в судействе дебатов; наблюдатели.