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Судебные приставы займутся арестованным счетом Михаила Гавунаса в швейцарском банке

Делом Михаила Гавунаса, на счёт которого в швейцарском банке наложили арест, теперь займутся судебные приставы. Об этом сообщил председатель Псковского областного суда Валерий Кондратьев на пресс-конференции 28 марта, передает корреспондент Псковского агентства информации. Валерий Кондратьев уточнил, что суд не занимается исполнением своих решений. «Теперь это проблемы судебных приставов», - пояснил он. 

Напомним, 1 марта Псковский областной суд оставил в силе решение городского суда, который 10 января 2017 года арестовал 3 миллиона 781 тысячу долларов США на счете Михаила Гавунаса в швейцарском банке BNP (Paribas) Suisse SA. 

Михаил Гавунас

В решении суда говорится, что 11 июня 2015 года в отношении Михаила Гавунаса было возбуждено уголовное дело по факту легализации в 2010 году акций ЗАО «Псковпищепром», добытых преступным путем, на сумму 1 миллиард 108 миллионов 456 тысяч 301 рубль. Ущерб, нанесенный при этом Псковской области, оценивается в 1 миллиард 174 миллиона 496 тысяч 655 рублей 36 копеек.

В целях обеспечения гражданского иска был наложен арест на имущество и денежные средства, принадлежащие Гавунасу и находящиеся на территории РФ, их стоимость составила 384 миллиона 823 тысячи 115 рублей 90 копеек. Кроме того, следствием были получены данные о наличии средств в размере 3 миллиона 781 тысячу долларов США  (по данным на январь 2017 года – 232 миллиона рублей) на счете, открытом на имя Михаила Гавунаса в банке BNP (Paribas) Suisse SA. Следователь ходатайствовал наложить арест на данные средства. 10 января Псковский городской суд удовлетворил эту просьбу.

Отметим, экс-депутат Псковского областного Собрания Михаил Гавунас в настоящее время находится в международном розыске. По данным СМИ, он скрывается в Израиле, гражданством которого он обладает.

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