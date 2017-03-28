Людмила Гребнева: Мы приложим все усилия, чтобы налоговая нагрузка на садоводов была социально приемлемой

16:53, 28 марта 2017, ПАИ

Садоводы региона начинают весенний сезон не традиционно. В этом году они собрались не возделывать, а митинговать. Возмущение дачников вызвала актуализация кадастровой стоимости земель, влекущая повышение налоговой нагрузки. Владельцы соток заявляют о своем несогласии с коэффициентами и подвергают сомнению правильность подсчетов. За комментарием по резонансной теме Псковское агентство информации обратилось к Людмиле Гребневой, председателю Государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям.

- Людмила Викторовна, насколько на самом деле критичны происходящие изменения, возмутившие членов садоводческого сообщества?

- Еще когда начинали обсуждать этот вопрос, а это был ноябрь 2016 года, губернатор Псковской области Андрей Турчак дал поручение, чтобы именно такие социально незащищенные слои населения, как садоводы, пенсионеры, не пострадали.

С этого момента мы очень плотно работаем с органами местного самоуправления: мы ответственны за результаты кадастровой оценки, поскольку комитет выступил заказчиком. Работаем с администрациями сельских поселений области по регулированию сумм налога ставками земельного налога. Налоговым кодексом определяется, что максимальная ставка для садоводческих товариществ, для участков под индивидуальное жилищное строительства, для ведения личного подсобного хозяйства должна быть не более 0,3% от кадастровой стоимости. В то же время есть возможность снижать эту ставку, и сейчас органы местного самоуправления активно этим занимаются. В 7 районах, точнее в 16 сельских поселениях расположенных на их территориях, ее уже снизили, остальные районы до 1 июля 2017 года тоже должны рассмотреть этот вопрос.

При этом очень важно соблюсти баланс, потому что это местные налоги, за счет которых те же сельские поселения строят и ремонтируют дороги, уличное освещение. Нужно и граждан не перегрузить, и чтобы муниципалитеты тоже не постррадали. А если сделать ничтожную ставку, то в результате и поступление налогов будет ничтожным.

- Когда в последний раз проводилась кадастровая оценка участков?

- Последняя оценка садовых товариществ делалась в 2008 году. Тогда была другая методика, и они были оценены очень низко. Переоценка должна проводиться по закону каждые пять лет, но не было возможности, не организовывали. Причем до 2013 года заказачиком выступал Росреестр, только с 2013 года полномочия перешли органам исполнительной власти субъекта.

- После переоценки кадастровой стоимости земель некоторые садоводы даже заявили о намерении бросить их. Оправдана ли такая реакция?

- Даже среди самих садоводов мнения разделились. Есть региональная организация «Комиссия по садоводствам», которую возглавяет Анна Войченко, есть Ассоциация садоводов области под председательством Анатолия Бибаева. Так вот, Анатолий Бибаев, ссылаясь на слова самих садоводов, назвал сумму подъемной, не критичной, сообщил, что садоводы готовы платить.

К примеру, если площадь участка 15 так называемых соток, то годовая плата составит 1000 рублей.

Вопрос состоит в том, что очень много неиспользуемых участков. Как площади определялись в 90-х годах, так они и значатся, не выделены земли общего пользования. И получается, что, например, добросовестный садовод платит за свою собственность. Но на всё садоводство накладывается еще налог, и он распределяется между всеми садоводами. Если более 50% неиспользуемых земельных участков, то остальным приходится нести тройную и пятерную нагрузку.

- Проводил ли возглавляемый вами комитет обсуждение этого вопроса с заинтересованной стороной, с садоводами?

- Дважды комитет проводил рабочее совещание с садоводами, с приглашением Комиссии по садоводствам и Ассоциии садоводов, Кадастровой палаты, администрации города Пскова, налоговой службы, Управления внутренней политики администрации области. В результате был выявлен ряд вопросов, которые требуют решения. Первое - регулирование ставок земельного налога, это уже делается.

Второе — мы попросили садоводов поднять старые документы, посмотреть, каковы у них площади земель общего пользования. Теперь ждем, до 31 марта они обещали предоставить информацию. Для чего? Чтобы мы могли разработать какое-то программное мероприятие на несколько лет, и за счет бюджетных ассигнований попробовать отмежевывать эти земли общего пользования и установить границу садоводств.

К примеру, садоводство «Сущёво». Когда в 1990-х годах оно создавалось, его площадь составляла 300 га, по документам так и идет, и в кадастре так учитывается, однако фактически используется максимум 50 га, а налог приходит по деклалированной цифре - на 300.

Когда кадастровая стоимость была старая, а это были копейки, никто не обращал внимания. В Пскове, например, доходило максимум до 90 рублей. Когда сейчас сделали актуальную кадастровую оценку (конечно, это другой порядок цифр), все всполошились. А до этого никто ничего не делал, никто не пытался свою землю привести в порядок, уменьшить.

- Каковы перспективы разрешения создавшейся ситуации?

- Нужна систематизированная конкретная работа по каждому садоводству, работа по выявлению неиспользуемых участков, чтобы не было двойного налогооблажения. Сейчас же, если земельный участок в собственности, зарегистрирован, но он не исключен из общей площади садоводства, то получается, что за него платит садовод как собственник, и за этот же участок платит садоводство. Необходимо исключить объекты двойного налогообложения.

Поскольку декларации садоводства будут подавать до 31 января 2018 года, это оплата - за всё садоводство, а граждане будут платить до 1 декабря 2018 года за 2017-й, у нас есть еще реальное время.

На последнем совещании губернатора с главами районов прозвучало конструктивное предложение. Суть его в том, что после того, как мы определим, сколько у нас земель общего пользования, мы их отмежуем и поставим отдельно на кадастровый учет, проведем работу, которая позволит существенно снизить уровень налоговой нагрузки на всё садоводство.

Не надо поддаваться панике, не надо пугаться. Ораны местного самоуправления и исполнительной власти прекрасно понимают, что садоводы — в основном пенсонеры, малоимущие граждане, что для садовый участок является зачастую кормильцем. С учетом это сейчас идет работа, и мы приложим все усилия, чтобы налоговая нагрузка была социально приемлемой для граждан и садоводств в целом.

Записала Анна ЦВЕТКОВА