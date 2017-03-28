«Визиты внимания» к пожилым волонтерам Красного Креста организуют в Пскове

17:32, 28 марта 2017, ПАИ

Сотрудники и активисты Псковского регионального отделения Российского Красного Креста организуют «визиты внимания» к пожилым волонтерам, которые из-за физических недугов перестали посещать мероприятия благотворительной организации. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отделения, визиты приурочены к 150-летию со дня образования Российского Красного Креста, которое отпразднуют в мае.

Так, сотрудник Красного Креста Любовь Сушилова вместе активным добровольцем проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в Пскове» Антониной Даниловой побывали дома у Галины Поповой. Бывший несовершеннолетний узник фашистских концлагерей более пяти лет участвовала в деятельности Псковского Красного Креста, а в настоящее время в связи с резким ухудшением здоровья редко выходит из дома. Узнав грядущем о юбилее, женщина попросила гостей рассказать об истории благотворительной организации. После беседы пенсионерке вручили небольшие подарки от Красного Креста.

«Визиты внимания» проходят в рамках проекта «Служба ухода и помощи, клуб пожилых людей в Пскове», финансируемого немецким фондом «Память, ответственность и будущее» и отделением Немецкого Красного Креста в Гере (Германия).