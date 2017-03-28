0
16:53
Людмила Гребнева: Мы приложим все усилия, чтобы налоговая нагрузка на садоводов была социально приемлемой
16:17
Инвестор из Риги готов облагородить городской пляж в Пскове
15:33
Tele2 заговорила на китайском
14:04
Городские власти намерены привести Псков в порядок к 1 мая
13:06
Определена дата проведения кастинга «Миссис Псков - 2017»
12:31
Предпасхальная православная толока пройдёт на погосте Выбуты
12:25
Многофункциональные центры в Псковской области оказывают уже 70 услуг
Еще новости
Общество

Tele2 заговорила на китайском

Мобильный оператор Tele2 запустил отдельную линию обслуживания в контактном центре на китайском языке для абонентов Московской области. Ранее колл-центры «заговорили» по-китайски в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Иркутской областях, республике Бурятия и на Дальнем Востоке, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

С начала года количество запросов на китайском выросло на 35%. Согласно статистике оператора, 54% обращений связаны с роумингом и условиями звонков в Китай. Более 30% обращений касаются тарифных планов и 14% − абонентского оборудования Tele2.

Китайская линия Tele2 была запущена в тестовом режиме несколько месяцев назад и уже показала свою востребованность. Все обращения абонентов на китайском обрабатывает контактный центр в Иркутске.

На специальной линии не только предусмотрен интеллектуальный автоответчик (IVR) на китайском – в звонковом центре работают специалисты, владеющие этим языком. Чтобы получить консультацию, абоненту Tele2 необходимо набрать короткий номер 888, где ему предоставят информацию о тарифных планах компании и услуге «Простая география» для льготных звонков в Китай.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Инвестор из Риги готов облагородить городской пляж в Пскове
28 марта 2017
Инвестор из Риги готов облагородить городской пляж в Пскове 2
Tele2 заговорила на китайском
28 марта 2017
Tele2 заговорила на китайском
Городские власти намерены привести Псков в порядок к 1 мая
28 марта 2017
Городские власти намерены привести Псков в порядок к 1 мая 2
Определена дата проведения кастинга «Миссис Псков - 2017»
28 марта 2017
Определена дата проведения кастинга «Миссис Псков - 2017» 1
Предпасхальная православная толока пройдёт на погосте Выбуты
28 марта 2017
Предпасхальная православная толока пройдёт на погосте Выбуты
Многофункциональные центры в Псковской области оказывают уже 70 услуг
28 марта 2017
Многофункциональные центры в Псковской области оказывают уже 70 услуг
Почти 500 псковских водителей в прошлом году наказали за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде
28 марта 2017
Почти 500 псковских водителей в прошлом году наказали за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде
Кондитерская «Baker Streеt» подготовила для гостей «Свадьбы EXPO`2017» подарки
28 марта 2017
Кондитерская «Baker Streеt» подготовила для гостей «Свадьбы EXPO`2017» подарки

Идет загрузка...