Tele2 заговорила на китайском

15:33, 28 марта 2017, ПАИ

Мобильный оператор Tele2 запустил отдельную линию обслуживания в контактном центре на китайском языке для абонентов Московской области. Ранее колл-центры «заговорили» по-китайски в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Иркутской областях, республике Бурятия и на Дальнем Востоке, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

С начала года количество запросов на китайском выросло на 35%. Согласно статистике оператора, 54% обращений связаны с роумингом и условиями звонков в Китай. Более 30% обращений касаются тарифных планов и 14% − абонентского оборудования Tele2.

Китайская линия Tele2 была запущена в тестовом режиме несколько месяцев назад и уже показала свою востребованность. Все обращения абонентов на китайском обрабатывает контактный центр в Иркутске.

На специальной линии не только предусмотрен интеллектуальный автоответчик (IVR) на китайском – в звонковом центре работают специалисты, владеющие этим языком. Чтобы получить консультацию, абоненту Tele2 необходимо набрать короткий номер 888, где ему предоставят информацию о тарифных планах компании и услуге «Простая география» для льготных звонков в Китай.