Фильм и книгу о режиссере Алексее Германе-старшем презентуют псковичам

17:15, 28 марта 2017, ПАИ

29 марта в 16:00 в Псковском региональном центре Президентской библиотеки (улица Профсоюзная, дом 2, 2 этаж) в режиме видеоконференцсвязи состоится показ фильма Александра Позднякова «Герман. По ту сторону камеры» и презентация его книги «Большой Герман». Мероприятие организовано Президентской библиотекой Санкт-Петербурга, сообщили Псковскому агентству информации в Псковской областной научной библиотеке.

«Алексей Герман-старший стоит особняком в истории российского кино: и по приверженности к чёрно-белой стилистике, и по сложности поднимаемых проблем. Его фильмы долго шли к зрителю: сначала по причине отправки на пресловутую «полку», где пылились бобины с лучшими лентами советского периода. Позже из-за сверхтребовательности к себе и соратникам по кинопроцессу («Трудно быть богом» снимался 15 лет)», - рассказали в библиотеке.

В основу фильма и книги известного петербургского режиссёра-документалиста, киноведа и культуролога Александра Позднякова легли монтажные записи из видеоинтервью, взятого им у режиссёра, статьи и газетные интервью автора с Алексеем Германом разных лет, другие хроникальные документы. Собирая материал, А. Поздняков беседовал с близкими Германа, коллегами по работе, друзьями. В книге впервые публикуются редкие фотографии из семейного архива, наброски и черновики, эскизы к фильмам, шаржи.

Телефон для справок: 8 (8112) 72-83-98.