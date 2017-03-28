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Общество

Жителей Порхова приглашают на бесплатные семинары по ЖКХ

3-4 апреля в актовом зале администрации Порховского района специалисты Союза собственников недвижимости Псковской области и проекта «Школа грамотного потребителя» проведут бесплатные семинары в рамках проекта «Университет третьего возраста - Факультет ЖКХ».

Как сообщили Псковскому агентству информации в Союзе собственников недвижимости, основная задача семинарских занятий по ЖКХ - просветить жителей региона по вопросам жилищного законодательства, управления многоквартирным домом и общественного контроля. На занятия приглашают всех желающих.

Программа выездных семинаров проекта «Университет третьего возраста - Факультет ЖКХ»

Время

Лекция

Тема лекции

Первый день

11.30-12.00

Регистрация участников

 

12.0-12.50

Введение в курс «Управление МКД».

Что такое ЖКХ. Основные субъекты сферы ЖКХ. Что такое собственность. Состав общего имущества в МКД.

13.00-13.50

Принятие решений в многоквартирном доме.

Компетенция общего собрания собственников помещений (ОСС). Порядок проведения ОСС. Совет МКД. Председатель совета МКД

14.00-14.20

Кофе-брейк

 

14.20-15.10

Способы управления многоквартирным домом.

Управление ТСЖ, Управление управляющей организацией, Непосредственное управление МКД.

15.10-16.00

Жилищные услуги.

Коммунальные услуги.

Перечень работ и услуг, направленных на содержание общего имущества МКД.

Предоставление коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах.

Второй день

11.30-12.00

Регистрация участников

 

12.0-12.50

Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в МКД.

Аварийное жилье.

Региональная программа капитального ремонта. Перечень работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и очередность их проведения.

13.00-13.50

Энергоэффективность и энергосбережение в МКД.

Энергосберегающие мероприятия для личных и общедомовых нужд. Энергосервисные контракты. Грамотный учет используемых коммунальных ресурсов. Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

14.00-14.20

Кофе-брейк

 

14.20-15.10

Защита прав потребителей

Нарушение прав в сфере ЖКХ: как их распознать. Что делать, если есть подозрения, что нарушаются потребительские права?
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