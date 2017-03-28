Предстоящей ночью температура воздуха в Псковской области опустится до -6 градусов

18:06, 28 марта 2017, ПАИ

29 марта на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от -1 до -6 градусов, днем – от 0 до +5.

Будет дуть ветер северо-западных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.