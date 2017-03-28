Две миномётные мины обезвредили сегодня псковские сапёры

15:50, 28 марта 2017, ПАИ

28 марта 9:00 в деревне Замошани Себежского района обезвредили 82-миллиметровую миномётную мину. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, для обезвреживания взрывоопасного предмета времён Великой Отечественной войны привлекалась группа разминирования поисково-спасательного отряда Пскова в составе двух человек.

Кроме того, в Псковском районе в деревне Тянутово сапёры обезвредили 120-миллиметровую миномётную мину.

Также взрывоопасный предмет обнаружили в деревне Тишино Островского района.