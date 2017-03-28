В Пскове задержали двух подозреваемых в кражах автомобильных аккумуляторов

16:06, 28 марта 2017, ПАИ

Сотрудники ДПС и уголовного розыска задержали двух 22-летних граждан по подозрению в совершении краж аккумуляторов из транспортных средств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ночь на 27 марта в Пскове на улице Леона Поземского экипаж ДПС остановил для проверки автомобиль «ЗАЗ Шанс». В его багажнике обнаружили два аккумулятора. Вскоре оперативники уголовного розыска выяснили, что их сняли с иномарки «Ниссан», которая стояла на улице Гражданской в Пскове. В результате находившихся в автомобиле псковича и безработного жителя Псковского района задержали для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело.

По имеющимся данным, задержанные подозреваются также в хищении 6 марта двух аккумуляторов из автомобиля КРАЗ на улице Ижорского батальона в Пскове. Проводится расследование. Выясняется причастность фигурантов к другим аналогичным преступлениям.