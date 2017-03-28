Под предлогом покупки недвижимости мошенники получили от псковича 38 тысяч рублей

15:59, 28 марта 2017, ПАИ

Двое жителей Пскова стали жертвами мошенников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По имеющимся данным, в Пскове 27 марта неустановленный злоумышленник под предлогом приобретения недвижимости через один из сайтов завладел деньгами в сумме 38 тысяч рублей, принадлежащими горожанину. В настоящее время полиция проводит проверку.

Другая жительница Пскова заявила в полицию о том, что с ее банковской карты неизвестным путем были сняты 8 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.