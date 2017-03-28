Инвестор из Риги готов облагородить городской пляж в Пскове

16:17, 28 марта 2017, ПАИ

Сегодня, 28 марта, в администрации города заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов встретился с представителем фирмы из Риги (Латвия) Вячеславом Ивановым. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, во встрече приняли участие председатель Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту Иван Штылин, руководитель Комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Александр Гаврилов, председатель Федерации волейбола Псковской области Сергей Ершов. Рижский бизнесмен представил своё видение обустройства городского пляжа: проект предполагает возведение нескольких площадок для пляжного волейбола, трибун, раздевалок, душевых.

Сергей Гаврилов отметил, что власти Пскова заинтересованы в развитии территории городского пляжа, в популяризации таких видов спорта, как пляжный волейбол и пляжный теннис, «в появлении большого количества красивых, ухоженных и любимых горожанами мест».

Иван Штылин сообщил, что планируется чемпионат Северо-Запада по пляжному волейболу «Кубок княгини Ольги» сделать этапом чемпионата России, поэтому площадка для проведения спортивных мероприятий всероссийского масштаба очень важна для города и области.

Александр Гаврилов подчеркнул, что необходимо сделать не только центр для пляжных видов спорта, а место массового отдыха населения, чтобы всем псковичам было интересно. Также, по его мнению, нужно обустроить городской пляж к международным Ганзейским дням, которые пройдут в Пскове в 2019 году.

Итогом встречи стало предложение инвестору официально направить свой проект на рассмотрение главе города и специалистам администрации Пскова.