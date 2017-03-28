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Общество

Псковичей призывают соблюдать правила пожарной безопасности в период палов травы

Псковичей призывают соблюдать правила пожарной безопасности весенний период. По состоянию на 28 марта на территории Пскова палов травы не зарегистрировали, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на Комитет по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации города.

Однако, по данным специалистов, пожарная обстановка в городе, прогнозируемая на основе погодных ожиданий в марте-апреле, будет усложняться. Поэтому необходимо выполнять следующие правила: не поджигать сухую траву на полях, лесных полянах и территориях, прилегающих к строениям; не разводить костер в сухом лесу или на торфянике; прежде чем развести костер, нужно сгрести лесную подстилку с места обустройства кострища и убедиться, что оно располагается на минеральной почве (песке или глине); перед уходом хорошо пролить костер водой, после чего разгрести золу и убедиться, что под ней не сохранилось тлеющих углей; не уходить от залитого костра, пока от него идет дым или пар; не бросать непотушенные спички или сигареты, не пользоваться в лесу различными пиротехническими изделиями: петардами, бенгальскими огнями, свечами; не заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом.

Отметим, согласно части 1 статьи 20.4 КоАП РФ нарушителей ждет административная ответственность в виде предупреждения или штраф. Сумма штрафа для граждан - от 1 до 1,5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 6 до 15 тыс. рублей, для юридических - от 150 до 200 тыс. рублей.

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