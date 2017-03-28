29 марта псковичи смогут узнать о своих долгах в одном из гипермаркетов города

17:48, 28 марта 2017, ПАИ

29 марта с 17:00 до 20:00 судебные приставы-исполнители Пскова проведут в гипермаркете «Империал» акцию «Узнай о своих долгах». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

Цель акции «Узнай о своих долгах» - повышение эффективности работы судебных приставов Пскова, а также создание более удобных для псковичей условий для оплаты своих задолженностей.

На первом этаже гипермаркета «Империал» будет работать мобильный проверочный пункт, в котором посетители магазина смогут узнать о наличии, либо отсутствии задолженности по неоплаченным штрафам, налогам, кредитам, оплатить долг и получить необходимую консультацию.

Кроме того, в ходе акции приставы расскажут о работе банка данных исполнительных производств на сайте Управления ФССП России по Псковской области.