В псковском Центре лечебной педагогики обсудили вопросы реализация прав детей с инвалидностью в системе здравоохранения региона

16:15, 28 марта 2017, ПАИ

В псковском Центре лечебной педагогики (ЦЛП) сегодня, 28 марта, состоялся круглый стол «Реализация прав детей с инвалидностью в системе здравоохранения в Псковской области». Как сообщает корреспондент Псковского агентства информации, его участники приняли решение добиваться того, чтобы дети с инвалидностью в регионе могли попасть на прием к специалистам вне очереди.

Уполномоченная по правам детей в Псковской области Наталия Соколова отметила, что «число детей инвалидов с каждым годом растет и наш регион - не исключение». По ее словам, в числе причин - и состояние здоровья матерей, и экология, и нехватка финансирования, и детская заболеваемость, и рост травматизма. «Но дети-инвалиды - не те, о ком нужно говорить с грустью. Девизом людей с ограниченными возможностями должна быть фраза: «Мы можем всё или почти все». Естественно, с нашей помощью», - добавила она.

Директор ЦЛП, член Общественной палаты РФ Андрей Царев рассказал о планах по реализации проекта, в рамках которого в регионе детей в возрасте полутора лет будут проверять на наличие аутистического спектра. После этого при необходимости их родителям будет рекомендовано обратиться к специалистам для более глубокой диагностики.

Начальник отдела организации лечебно-профилактической помощи населению областного комитета по здравоохранению Ольга Котина сообщила, что в Псковской области насчитывается 55057 людей с инвалидностью. Детей среди них - 2282.

Мама 13-летнего инвалида-колясочника, живущего на улице Никольской [территория деревни Родина, де-факто входящая в городскую черту - ПАИ] посетовала, что им трудно попасть на прием в районную больницу, расположенную в другом конце города

В резолюцию по итогам круглого стола внести предложение проработать вопрос о том, чтобы дети-инвалиды попадали к врачам-специалистам вне очереди. Кроме того, общественным организациям инвалидов было поручено провести мониторинг качества и доступность услуги по записи к врачам через электронную очередь.