36 млн рублей потратят в Псковской области на работу системы «Лесохранитель»

17:03, 28 марта 2017, ПАИ

36 млн рублей потратят в Псковской области на функционирование системы дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров «Лесохранитель». Соответствующий аукцион опубликован на сайте госзакупок.

Целями данной закупки является обеспечение бесперебойного функционирования системы круглосуточного видеонаблюдения и дистанционного мониторинга для автоматизированного обнаружения лесных пожаров на ранней стадии, оперативного предупреждения о возникновении возгорания с указанием координат очага возгорания. Подрядчик должен будет оказать услуги по модернизации системы: поставке, монтажу, установке оборудования, подключению его к каналам связи и к специализированному программному обеспечению заказчика, а также ввести модернизированную систему в эксплуатацию.

Система видеонаблюдения и дистанционного мониторинга пожаров «Лесохранитель» в полном составе должна быть внедрена в работу в течение 30 дней с даты подписания контракта и функционировать до 20 декабря 2019 года без каких-либо дополнительных затрат со стороны заказчика. Допускается проведение профилактических услуг с отключением каналов связи в периоды январь-февраль.

Проведение аукциона запланировано на 20 апреля.

Заказчиком выступает Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды. Максимальная цена контракта составляет 36 млн рублей, средства будут предоставлены за счёт субвенций из федерального бюджета бюджету Псковской области на осуществление переданных отдельных полномочий в области лесных отношений.